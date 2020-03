Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli vince e colleziona il terzo successo di fila, inoltre si posiziona al sesto posto in classifica che significa qualificazione in Europa League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Gattuso vive il recupero in apnea e poi si scioglie in un abbraccio liberatorio. La sua squadra centra la terza vittoria di fila in campionato e consolida il sesto posto che vale l’Europa League.