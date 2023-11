Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Garcia:

"Le trappole sono disseminate ovunque. Rudi Garcia lo sa bene e prova a disinnescarle. L’etichetta di sfida scontata contro l’Union Berlino ( oggi alle 18.45) proprio non gli piace. I tedeschi sono all’interno di una spirale negativa: dodici sconfitte consecutive e addirittura la necessità di fare punti in Bundesliga per evitare la retrocessione".