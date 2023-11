Repubblica su De Laurentiis: Mazzarri la scommessa di gran lunga più coraggiosa da quando è nel calcio

Ultime notizie Napoli - Per Walter Mazzarri si tratta di un clamoroso, gradito e insperato ritorno a Napoli, a distanza di 10 anni e mezzo dal suo addio. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

Per Aurelio De Laurentiis diventa, invece,

“la scommessa di gran lunga più coraggiosa da quando ha messo da parte il cinema per avventurarsi con successo nel calcio. Le motivazioni di Mazzarri vanno al di là dell’interesse economico, visto che ha accettato 1 milione fino al 30 giugno e senza certezza di essere confermato. De Laurentiis si è tenuto per sé: clausola unilaterale per il rinnovo a favore della società , a prescindere dai risultati che Mazzarri”