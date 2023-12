Repubblica su De Laurentiis: dopo l'ennesima delusione non poteva non scusarsi e rimodulare le sue vacanze sulla neve a Cortina

Ultime notizie Napoli - Come annuncia l’edizione odierna di Repubblica, mai così in basso. Il Napoli è scivolato ieri pomeriggio all’ottavo posto della classifica.

In questo momento il Napoli sarebbe clamorosamente fuori dalla prossima edizione delle coppe europee:

“Altro che difesa dello scudetto. Gli azzurri se lo sono scucito dalle maglie con mesi di anticipo e con 28 punti in 18 giornate sono cambiate in modo imbarazzante le prospettive per i campioni d’Italia in carica.

Ecco perché dopo l’ennesima delusione di venerdì sera allo stadio Maradona Aurelio De Laurentiis non ha potuto fare a meno di scusarsi con i tifosi e rimodulare le sue vacanze sulla neve a Cortina”