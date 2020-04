Repubblica - Stipendi, multe e rinnovi: l'attuale situazione di stallo potrebbe incidere sui rapporti tra ADL ed alcuni calciatori

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul Napoli: "Solo quando riprenderà l’attività agonistica, del resto, si potranno affrontare in modo più concreto i molti problemi che sono rimasti sul tavolo: dal caso degli stipendi ( ancora sospesi) a quello dei rinnovi contrattuali, con sullo sfondo la dolorosa vicenda delle multe. Il futuro non potrà attendere a lungo e c’è il pericolo che l’attuale stallo incida sui rapporti tra De Laurentiis e alcuni giocatori. Ma il presidente ha un raggio di azione a sua volta limitato, in questo momento".