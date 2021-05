Repubblica - È stata la stagione più folle della storia recente del Napoli! Ed il club non ha mai ritenuto di zittire giudizi sommari e disinformati

Ultime notizie Napoli - Meno tre. Entra nel vivo il conto alla rovescia per la sfida di domenica sera (ore 20.45) allo stadio Maradona contro il Verona, come racconta Repubblica.

"Farà calare il sipario sulla stagione più complicata, caotica e folle della storia recente del Napoli: cominciata molto bene, diventata strada facendo una infernale " via crucis" e adesso quasi incredibilmente approdata a un passo dall’happy end. Dalla fine di gennaio in poi è successo di tutto e specialmente fuori dal campo ha regnato il caos: alimentato da giudizi sommari, superficiali e il più delle volte disinformati, a cui la società non ha mai ritenuto di dover mettere la sordina"