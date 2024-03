Stadio a Bagnoli: svelata la capienza che ha in mente De Laurentiis

Lo stadio a Bagnoli è più di un'idea del presidente Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli ha spiegato giovedì quale sia il suo progetto anche per il rilancio di un'area che deve però essere prima bonificata. Ieri il sindaco Manfredi ha chiarito come i tempi divulgati dal numero uno della SSC Napoli per uno stadio a Bagnoli non siano del tutto fattibili. Il primo cittadino ha infatti specificato che serviranno dai 3 ai 5 anni per bonificare tutta l'area prima di poter fare qualsiasi tipo di discorso.

Stadio del Napoli a Bagnoli

Come si legge questa mattina sulle pagine dell'edizione napoletana di Repubblica, De Laurentiis sembra intenzionato ad andare avanti nonostante le ultime dichiarazioni del sindaco Gaetano Manfredi. Sullo stadio a Bagnoli, il quotidiano rivlea anche la capienza che avrebbe in mente il presidente della SSc Napoli. Il numero sarebbe infatti di 60mila spettatori