Repubblica - Spalletti sta valutando cosa fare con Mertens. Zielinski sicuro di rimanere

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito a cosa accadrà in casa Napoli questa estate:

"Fabian può essere una delle stelle dell’Europeo, come Insigne, Zielinski e Mertens. Il polacco è uno dei pochi giocatori che sono sicuri di rimanere a Napoli anche nella prossima stagione e quindi Spalletti ne seguirà le evoluzioni con più serenità: sapendo che non ci saranno delle " sirene" in agguato per portarglielo via. Diverso il discorso per il capitano e per "Ciro", che alla fine della manifestazione dovranno incontrarsi con De Laurentiis per decidere il loro futuro. L’attaccante di Frattamaggiore 19 gol nell’ultimo campionato - ha il contratto in scadenza nel 2022 e per restare il leader della squadra della sua città deve rinnovarlo. La chance di presentarsi a Castel Volturno dopo avere indossato la prestigiosa maglia numero 10 dell’Italia arriva quindi per lui al momento giusto e in caso di exploit - agli ordini di Mancini - il suo potere nella trattativa con ADL aumenterà. Il belga si è invece aggregato al Belgio soprattutto con la speranza di vincere il titolo e capirà più in là che ruolo ha in mente per lui Spalletti: da titolare o da alternativa di lusso, come nel finale di stagione con Gattuso. Il nuovo tecnico sta facendo le sue valutazioni a 360 gradi e a breve terminerà il casting per il suo staff, in cui dovrebbe entrare ( come vice allenatore) l’ex centrocampista cileno David Pizarro. Imminente il primo vertice di mercato con il presidente e il ds Giuntoli, che precederà l’inizio degli Europei. Si fa già sul serio".