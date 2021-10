Repubblica - Spalletti sfrutterà la sosta per far salire di condizione Demme, Mertens e Ghoulam

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Assenti i dodici big convocati dalle rispettive Nazionali, ma Spalletti si è messo lo stesso al lavoro con grande impegno per capitalizzare la sosta di campionato, puntando innanzitutto sul completo recupero dei tre giocatori che sono usciti da poco dall’infermeria: Dries Mertens, Diego Demme e Faouzi Ghoulam. Il tecnico avrà bisogno anche di loro nel tour de force di autunno, che scatterà con la sfida di domenica 17 ottobre allo stadio Maradona contro il Torino. La capolista spera di poter contare su un rinforzo per reparto, con cui migliorare le rotazioni del turn over"