Repubblica - Spalletti può rimanere fino al 2025! Nel contratto De Laurentiis ha una opzione, dipenderà da due fattori

Ultime notizie Napoli - Ritornare subito ad alti livelli è per il Napoli una necessità e De Laurentiis è convinto di avere più possibilità di riuscirci con la preziosa collaborazione di Spalletti, racconta Repubblica.

"È stato blindato con un contratto a lunga scadenza: durata di minimo due anni. Ma il presidente si è riservato l’opzione per prolungarlo per altre due stagioni, fino al 2025. Dipenderà dai risultati e dal feeling tra i due, hanno caratteri forti e alle spalle screzi di cui si è parlato nel mondo del calcio. Adl è uscito da una guerra fredda con Gattuso e si era separato in maniera brusca con Ancelotti. Il tecnico è stato costretto ad affrontare durante la sua carriera i duelli memorabili alla Roma con Totti e successivamente all’Inter con Icardi, privato — per motivi disciplinari — pure della fascia di capitano"