Repubblica - Spalletti ha più speranze che certezze per il futuro, c'è un motivo se ha ostentato ottimismo

Ad abbassare il sipario sulla stagione sarà il Napoli-due sul campo dello Spezia, come racconta l’edizione odierna di Repubblica.

“La vigilia dell’ultima di campionato è diventata l’occasione per proiettarsi sul futuro. Spalletti ha sposato il progetto del Napoli e per questo ha ostentato ottimismo, anche se cauto. L’ultima parola spetterà tuttavia a De Laurentiis e per questo Spalletti ha più speranze che certezze. Intanto stamattina a La Spezia cala il sipario su una stagione a conti fatti positiva, con i rimpianti però di non aver preso al volo un’occasione straordinaria e la paura che diventi irripetibile”

Spezia Napoli: conferenza Spalletti

L'allenatore della SSC Napoli è intervenuto in diretta il giorno prima della gara. Spalletti parla per il Napoli calcio in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: