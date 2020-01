Repubblica - Sorpresa ADL, novità ad hoc per i tifosi del Napoli

Ultimissime calcio Napoli - La società prova a far riavvicinare i tifosi allo stadio San Paolo in vista del girone di ritorno. I colleghi di Repubblica fanno il punto della situazione:

"De Laurentiis si è invece dato da fare per riempire di nuovo lo stadio, lanciando a sorpresa una campagna abbonamenti ad hoc per il girone di ritorno, a partire dalla sfida di metà gennaio con la Fiorentina. I prezzi oscillano tra i 526 euro della tribuna Posillipo e i 142 delle curve, passando per i 395 della Nisida e i 262 dei Disinti. L’iniziativa è già partita e le tessere possono essere acquistate dai possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Viene rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l’indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé a Fuorigrotta. Per incentivare la vendita sono state previste delle agevolazioni, in particolare la possibilità di acquistare con il diritto di prelazione i biglietti per la gara di Champions League con il Barcellona di Lionel Messi ( 25 febbraio) e quella della Coppa Italia. I nuovi abbonati ( è previsto il cambio di utilizzatore per un massimo di cinque volte) potranno inoltre assistere agli eventuali allenamenti a porte aperte del gruppo di Gattuso".