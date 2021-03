Repubblica - Situazione critica nei paesi vesuviani. Coprifuoco alle 20 a Santa Maria la Carità

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al Coronavirus in Campania e nei paesi vesuviani:Â



"Nove contagiati su dieci con la variante inglese. Suona il campanello d’allarme a Gragnano per l’incremento dei casi associati alla variante più contagiosa del Covid. Da ieri nel Comune dei Monti Lattari è scattata la chiusura di tutte le piazzette pedonali e dei giardini, mentre nelle piazze sarà possibile accedere soltanto per fare la fila ai negozi".

"Misure restrittive che il sindaco Paolo Cimmino ha disposto per provare a porre un freno all’impennata dei casi Covid in città , dal momento che i positivi sono attualmente 415 e che, come si legge nell’ordinanza emanata dal primo cittadino, tra i tamponi eseguiti nei giorni scorsi «il 90% dei positivi ha evidenziato la presenza della variante inglese, che ha una maggiore permanenza nell’organismo prolungando la contagiosità » . L’ordinanza resterà in vigore fino a domenica 7 marzo, ma intanto nei Comuni limitrofi la situazione epidemiologica è altrettanto complessa".

"A Castellammare di Stabia non accenna ad arrestarsi la crescita esponenziale dei casi Covid, la più alta di tutta la provincia di Napoli. Sono 1654 gli stabiesi attualmente positivi, con 132 contagi nella sola giornata di venerdì, quando il sindaco Gaetano Cimmino ha deciso di prorogare le misure relative al coprifuoco alle ore 20 e al divieto di accesso in villa comunale".

"E proprio venerdì a Castellammare una edicolante è stata denunciata per epidemia colposa dagli agenti del commissariato di polizia, che l’hanno scoperta al lavoro nel suo negozio nonostante l’esito positivo del tampone, comunicatole nei giorni antecedenti. Una vicenda che ha rischiato di innescare un nuovo focolaio in una città già colpita dall’incremento record di contagi, un caso che ha fatto intervenire il sindaco con queste parole rivolte agli «incoscienti che non hanno cura di chi soffre in un letto di ospedale» e ha invitato i cittadini che hanno frequentato l’edicola di piazza Matteotti «a porsi in isolamento fiduciario, ad autodenunciarsi ed eventualmente prenotare un tampone in via cautelativa»".

"Coprifuoco anticipato alle 20 anche a Santa Maria la Carità , dove il sindaco Giosuè D’Amora non ha esitato a parlare di «numeri che spaventano », a fronte di 43 positivi su 358 tamponi, di cui 2 con variante inglese. Un ceppo del virus che intanto si fa largo anche a Sant’Antonio Abate, dove sono 10 i casi associati alla variante più contagiosa del Covid, a fronte di 289 cittadini positivi, mentre la sindaca Ilaria Abagnale raccomanda di «evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo»".