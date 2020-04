Repubblica - Serie A, squadre in campo a maggio: niente ipotesi ritiro

Serie A - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito a come andrà la questione legata al ritorno in campo in allenamento delle squadre di Serie A:

"Nella prima settimana di allenamenti le società di A (i campionati minori dovrebbero seguire) sono pronte a dividere i giocatori in gruppi di tre, con una rotazione che limiti i contatti. Seguiranno tre settimane di attività intensa, per arrivare pronti al 31 maggio, potenzialmente la prima domenica di calcio, fra 50 giorni. Il turno potrebbe essere spalmato fra il 29 maggio, prima data utile per gli anticipi, e il 2 giugno, Festa della Repubblica. Diversi club, Fiorentina e Verona in testa, hanno già avviato la sanificazione dei propri centri di allenamento".