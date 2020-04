Repubblica - Serie A, due opzioni all'orizzonte: partite a porte chiuse o in campi neutri nelle zone rosse

Ultime notizie Napoli - La Lega Serie A continua incessantemente ad essere al lavoro per trovare una soluzione che permette al campionato di riprendere e di concludersi nella maniera più regolare possibile. A tal proposito, stando a quanto riportato da "Repubblica" oggi in edicola, l'idea della Lega è quella di far giocare tutte le squadre in casa, nel proprio stadio, ma a porte chiuse. L'altra opzione da tenere in considerazione, però, è quella di disputare delle gare in campi neutri nel caso in cui, al momento della ripresa, dovessero esserci ancora delle altre zone rosse in tutta la penisola.

San Paolo Napoli vuoto