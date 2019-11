Repubblica - Se Sarri insiste solo con la tattica, il bambino Ronaldo potrebbe scocciarsi

Notizie Calcio Napoli -Il caso Ronaldo in casa Juventus è rientrato, il portoghese porterà a cena tutta la squadra come gesto di scusa. Ma Sarri dovrà fare attenzione a come gestirlo essendo un campione. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica.

Sarri dovrà capire che Cristiano non è come gli altri, è materiale da maneggiare con cura, è un divo dalla psiche fragile, un emotivo che va sempre lodato, accarezzato nell’ego, blandito. Bisogna lasciargli fare quello che più ama, per esempio certe piccole sfide a fine allenamento con i compagni, quando si gioca a chi segna di più; e quando vince, cioè sempre, a Ronaldo piace canzonare bonariamente gli altri. Se Sarri insiste solo con la tattica, un bel giorno il bambino Ronaldo potrebbe pure scocciarsi. E a fine stagione, questo sì, potrebbe decidere di andare a giocare e divertirsi in un altro cortile.