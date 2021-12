Repubblica - Sarà il Napoli a dover dare l'ok definitivo a Osimhen per la Coppa d'Africa: nel weekend visita di controllo

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle condizioni di Victor Osimhen:

"Non ci saranno Koulibaly, Anguissa (a disposizione di Camerun e Senegal) e quasi certamente pure Victor Osimhen, già inserito nella lista dei convocati della Nigeria. L’attaccante è atteso a fine settimana in città per effettuare la visita di controllo decisiva dopo l’operazione allo zigomo. Sarà il Napoli a dover dare l’ok definitivo alla guarigione e quindi consentirgli di raggiungere la sua nazionale. Il regolamento Fifa, però, parla chiaro: la Coppa d’Africa è una competizione ufficiale e la Nigeria potrebbe comunque verificare le condizioni del bomber".