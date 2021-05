Repubblica - Salernitana, Lotito pronto a cedere il 50% se domani arriverà la A!

Ultimissime Serie A - Il presidente Lotito pronto a vendere in caso di arrivo in Serie A della Salernitana.

A scriverlo è l'edizione odierna di Repubblica:

"Salernitana ad un passo dalla terza promozione in A della sua storia. Domani, alle 14, i granata giocheranno a Pescara contro un avversario già retrocesso in C e proveranno a conquistare la vittoria che manca per tagliare il traguardo. Ieri la squadra ha ripreso la preparazione al centro sportivo Mary Rosy. Da una parte ci sono i campi di allenamento, dall’altra parte della strada l’abitazione dove Fabrizio Castori, ancora positivo al Covid, si trova in isolamento da circa tre settimane. Lui, l’artefice principale di questa straordinaria stagione, è costretto a stare lontano dalla sua creatura nel momento topico. A Pescara mancherà lo squalificato Coulibaly, ma rientrerà Kiyine. Sulla strada della Salernitana ci sarà un salernitano, Gianluca Grassadonia, tecnico degli adriatici. Mentre i calciatori preparano la partita, i tifosi tengono a freno l’entusiasmo. In città non sono esposti bandiere né striscioni: la scaramanzia è sovrana. Tutti aspettano il fischio finale dell’arbitro Prontera, designato per il match. Se le cose dovessero andare nel verso giusto, la Salernitana starebbe valutando di non rientrare subito a Salerno ma di fermarsi a Pescara o a Cascia per un voto a Santa Rita. In queste ore, inoltre, il prefetto e il Comune di Salerno stanno cercando di trovare delle soluzioni per evitare assembramenti. Non è da escludere, per martedì, l’apertura dell’Arechi ad un numero limitato di tifosi che esibiranno un tampone negativo. Ovviamente tutto questo passa per una vittoria della Salernitana a Pescara, risultato che appare scontato ma che tale non è. Ma la società granata sta già programmando il futuro. Lotito, in caso di promozione, non potrà ovviamente essere proprietario e comproprietario di due club nella stessa categoria, ma con le norme federali attuali non potrà cedere la Salernitana neppure a suo cognato Marco Mezzaroma, che oggi detiene il 50% delle quote. La cessione ad altri imprenditori sarebbe già pronta. La continuità gestionale verrebbe assicurata dalla presenza di Angelo Fabiani, che potrebbe assumere un ruolo ancora più apicale".