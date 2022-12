Repubblica - Rrahmani in gruppo la prossima settimana! Juan Jesus non è ancora al meglio

Il Napoli ha lasciato ieri sera la Turchia e nella valigia di Spalletti ci sono tante indicazioni positive. Lo racconta l’edizione odierna di Repubblica.

“Di Lorenzo e Mario Rui rappresentano le solite garanzie sulle fasce, così come Politano. In difesa manca ancora la coppia centrale: Rrahmani comincerà a lavorare in gruppo la prossima settimana, Kim Minjae è in vacanza post Mondiale, così come Lozano, Zielinski, Olivera e Anguissa. Ostigard, comunque, ha fornito una buona prova e ha fatto meglio di Juan Jesus che ha mostrato grande sicurezza in avvio ma il gol del Crystal Palace è nato da una sua incertezza in fase di impostazione. Non è ancora al meglio e avrà tempo di crescere così come tutto il Napoli”