Repubblica - Ritiro Napoli a Castel di Sangro, ma Dimaro continuerà ad ospitare gli azzurri: i dettagli

Napoli - I colleghi dell'edizione di Repubblica fanno il punto della situazione in merito al ritiro del Napoli in Abruzzo:

"Maksimovic e Zielinski saranno due colonne del nuovo Napoli ed entrambi saranno di scena a fine agosto a Castel di Sangro, dove il gruppo azzurro preparerà il nuovo campionato. Le date saranno ufficializzate in base al cammino Champions. In programma anche quattro amichevoli. Ma l’accordo di sei anni con la Regione Abruzzo non prevederà l’addio a Dimaro- Folgarida, dove gli azzurri si allenano ormai dal 2010, una presenza costante. Il contratto con il Trentino è valido fino al 2022 e quindi il Napoli farà una coabitazione a partire dalla prossima estate: le tre settimane di ritiro classico nella Val di Sole sul campo di Carciato e poi ad agosto gli azzurri non rientreranno al Training Center di Castel Volturno, ma rifiniranno il debutto in campionato in Abruzzo. Lo stadio Patini di Castel di Sangro è all’avanguardia: ha due campi di allenamento in erba naturale e soprattutto consentirà al Napoli di organizzare partite in notturna che potranno essere trasmesse in diretta televisiva. L’illuminazione dell’impianto è all’avanguardia, come già testimoniato dalla nazionale Under 21, presenza fissa al Patini".