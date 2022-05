Repubblica - Rischio cessione per Politano: il Napoli ha già individuato l'erede

Calciomercato Napoli - Politano non è più sicuro di restare al Napoli. Lo scrive l'edizione napoletana di Repubblica che spiega come l'ex Inter potrebbe anche essere ceduto.

Ecco cosa scrive Repubblica:

"Nel reparto offensivo, già acquistato Kvaratskhelia, ma non è escluso un volto nuovo. Politano non è più così sicuro di restare e il Napoli tornerebbe a monitorare la situazione Berardi, in uscita dal Sassuolo. Non ci sono segnali di partenza per quanto riguarda Lozano che ieri si è operato alla spalla e comincerà a breve il percorso di riabilitazione".