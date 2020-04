Repubblica - Ripresa allenamenti, possibile via libera ad inizio maggio: previsti test sierologici e tamponi ogni 4-5 giorni

Ultime notizie SSC Napoli. Proseguono i preparativi in casa Napoli in attesa del via libera governativo per la ripresa degli allenamenti. L'edizione odierna di Repubblica ha fatto il punto circa le possibili misure preventive che saranno prese a Castel Volturno per garantire l'incolumità di dipendenti e tesserati:

"Rientro alla base dei giocatori, che si spera possa avvenire all’inizio di maggio. Più complessa la questione degli esami clinici a cui dovranno essere sottoposti Insigne e compagni, nessuno dei quali – per fortuna – ha lamentato i sintomi del coronovirus. I test sierologici serviranno però per scongiurare il pericolo che qualcuno del Napoli ( dal tecnico ai magazzinieri) si sia ammalato lo stesso senza saperlo, come asintomatico. In quel caso il calciatore in questione dovrebbe rifare daccapo le visite di idoneità all’attività agonistica, in particolare quella cardiologica. I tamponi dovranno essere eseguiti invece ogni quattro o cinque giorni da tutto il gruppo e servirà l’autorizzazione per farli analizzare privatamente, dato che almeno per il momento nelle strutture ospedaliere pubbliche non sono consentite eccezioni".