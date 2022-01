Repubblica - Rinnovo Fabian-Napoli, la decisione di De Laurentiis. Il patron ha fatto una richiesta a Spalletti

Calciomercato Napoli - Il rinnovo di Fabian Ruiz si è arenato al momento. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che dà ulteriori dettagli a riguardo.

"Di aumenti neppure a parlarne e per questo s’è arenato anche il rinnovo di Fabiàn Ruiz, per il momento. Ma De Laurentiis è sicuro di poter puntare in alto a dispetto dell’austerity. Non è infatti un mistero che il presidente abbia chiesto a Spalletti di conquistare il pass per la Champions League: vitale per quadrare i conti quasi quanto il taglio dei costi. Per questo il club si è mosso sul mercato a caccia di rinforzi, peraltro low cost".