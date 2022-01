Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sulle condizioni di Victor Osimhen che ieri è ritornato ad allenarsi:

"L’emergenza ormai non fa più notizia. Osimhen sta bene, si è allenato anche per la prima volta in gruppo, ma il suo rientro è proiettato alle prossime sfide ( Bologna o Salernitana), quindi contro la Fiorentina non ci saranno novità sostanziali dal punto di vista della formazione titolare".