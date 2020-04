Repubblica - "Quarantena fino a metà maggio", l'uscita di Borrelli fa dubitare il Governo: "Sicuri sia la persona giusta?"

Ultime notizie - Hanno fatto a dir poco rumore le parole rilasciate ieri dal capo della Protezione civile, e commissario per l’emergenza, Angelo Borrelli, a Circo Massimo su Radio Capital, che ha annunciato che le persone dovranno restare a casa probabilmente fino ad almeno metà maggio. Tutto, infatti, dipende dai dati e da quelli che sono i risultati dei provvedimenti presi dal governo per contenere l'emergenza Coronavirus. La sua uscita ha innervosito, stando a quanto si legge su "Repubblica", il Governo, con qualcuno che ha avanzato dei dubbi anche proprio sulla posizione occupata da Borrelli: "Siamo sicuri che sia la persona giusta al posto giusto?" Il commissario, poi, costretto dall'ondata di critiche incassato, ha rettificato la sua posizione: "Io non ho dato date. L’unica per ora è il 13 aprile, quella fissata dal Consiglio dei ministri".

Coronavirus