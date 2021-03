Repubblica - Quanto è mancato Osimhen! Corre con il vento in faccia ed il raddoppio in pugno, legittima la scelta di Gattuso

Napoli Calcio - Nella ripresa non fa in tempo Mihajlovic a studiare qualche reazione, pensa a Barrow per eliminare l’ininfluente Sansone, ma il Napoli si è ormai disposto nell’assetto migliore. Ne parla Repubblica.

"Contratto, ha grandi spazi per ripartire, e Osimhen con la sua poderosa cavalcata, la sua falcata dritta e rotonda legittima la scelta di Gattuso, che volentieri rinuncia a Mertens che gira ancora a vuoto. Corre con il vento in faccia ed il raddoppio in pugno. Quanto è mancato Osimhen. Quando ha sofferto Gattuso con una squadra debilitata, ma troppo spesso senz’anima per reagire"