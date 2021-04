Repubblica punzecchia il silenzio stampa: Gattuso avrebbe voluto infiammare la vigilia con qualche parola sopra le righe per caricare la squadra

NAPOLI - L'edizione napoletana di Repubblica scrive su Napoli-Inter: "Gattuso respirerà inoltre per i suoi trascorsi da milanista il clima di un derby personale e il faccia a faccia con i nerazzurri sarà come al solito per lui un appuntamento denso di significati, proprio in memoria delle stracittadine giocate a San Siro da calciatore e poi da tecnico. A Ringhio sarebbe piaciuto parecchio infiammare la vigilia con qualche dichiarazione sopra le righe, per dare la carica pure pubblicamente a Insigne e compagni. Il silenzio stampa però continua e tutta la ribalta se l’è dunque presa Antonio Conte, usando peraltro delle belle parole nei confronti degli avversari".