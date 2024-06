Repubblica provoca - Conte-ADL, due titani o due Titanic? Pure Antonio come Mou sul viale del tramonto?

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione nazionale di Repubblica a sorpresa punge Conte e De Laurentiis, nell'editoriale sul nuovo allenatore del Napoli:

"Due titani, Conte e De Laurentiis, o due Titanic? Incontro glorioso o prevedibile naufragio? Nel tempo travolgente e un po’ vacuo dei social, il dibattito procede tra meme e battute. Intensità e durata del rapporto si aprono a ogni ipotesi. Il presidente è riuscito a cancellare con un autografo su un contratto una stagione balorda, piena di errori anche suoi. L’allenatore, dicendosi emozionato, si ripropone come il vero mister Wolf del nostro calcio: di solito, risolve problemi. Qualche volta ne crea. Due robuste volontà di riscatto s’incontrano sul lungomare di Napoli, forse il più languido al mondo. Questa è la città che scalda gli amori, oppure li incenerisce (o tutte e due le cose insieme). Il riscatto cercato da Aurelio De Laurentiis è palese, quello di Antonio Conte non secondario, dopo un’avventura al Tottenham un po’ sotto media: pure lui, come l’altro guru Mourinho, già passeggia sul lungomare del tramonto? Forse no, vedremo. Una cosa è certa: per De Laurentiis non poteva esserci scelta più adrenalinica. Nessuno, nella nuova Serie A, ha vinto più scudetti di Conte. Nessuno gli somiglia".