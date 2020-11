Repubblica - Pranzo a Castel Volturno per il compleanno di Maksimovic: il serbo voleva rinviare tutto, l'ha convinto Gattuso

Ultime notizie Napoli - Gattuso e i suoi giocatori sono sulla stessa barca, oltre a essere legati tra loro da un rapporto personale come racconta Repubblica:

"Dopo la sconfitta contro il Milan il confronto è stato molto franco. Non ci sono stati strascichi, a Castel Volturno era ritornato il sereno già lunedì, nel corso del pranzo organizzato per festeggiare il compleanno di Maksimovic. Il serbo aveva pensato di rinviare il piccolo party, temendo in cuor suo di poter essere inopportuno, ma era stato il suo allenatore a convincerlo a non desistere, pure per allentare la tensione"