Ultime notizie Napoli - Il tridente del Napoli in vista della sfida di domani contro il Granada è ancora tutto da scoprire, secondo Repubblica.

"Una maglia da titolare per Mertens risolverebbe il rebus: potrebbe cominciare in panchina per poi subentrare nella ripresa. L’alternativa è Politano, pronto ad essere schierato come falso nueve. È un ruolo non del tutto inedito: ha giocato da centrale al Sassuolo nel 3- 5- 2 e rappresenta una possibilità. Gattuso deciderà dopo la rifinitura di oggi"