Repubblica - Perché il sorriso di Lukaku si allarga quando vede il Torino

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica sottolinea perché Torino porta bene all'attaccante Romelu Lukaku:

"Scrivi Torino e il sorriso di Lukaku si allarga. Perché i precedenti di Big Rom contro i granata sono tutti positivi. Che per un attaccante come lui significano gol e assist. Ci proverà oggi al Grande Torino in un match decisivo per le ambizioni del Napoli che non ha alcuna intenzione di mollare il primato.

I precedenti sono molto incoraggianti: Big Rom ha incrociato i granata sei volte, da quando gioca in serie A, e ha collezionato uno score di tutto rispetto con 5 gol all’attivo e ben 4 assist, che casualmente è l’attuale ruolino di marcia registrato in maglia azzurra. L’intenzione è quello di ritoccarlo ancora".