Repubblica - Per Garcia come per Spalletti: è Raspadori il bomber di scorta quando manca Osimhen!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica dopo la vittoria degli azzurri a Salerno contro la Salernitana, nel derby campano, analizza il momento d'oro di Giacomo Raspadori:

"L'infortunio di Osimhen era un potenziale colpo da ko e invece dal cilindro di Garcia è saltato fuori Jack Raspadori, autore a Salerno del 3° gol di fila (viziato da un fuorigioco iniziale sfuggito all’arbitro e non punibile dal Var, perché “sanato” dalla successiva giocata di Legowski) dopo quelli con Union e Milan. Anche con Spalletti il centravanti di scorta era stato l’antidoto all’emergenza e almeno in questo c’è una similitudine con la stagione scorsa, che continua a essere per tecnico e squadra un’asticella altissima con cui misurarsi".