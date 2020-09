Repubblica - Osimhen verso la panchina contro il Parma

Ultime calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie di formazione in vista di Parma-Napoli:

"La maglia numero 9 è sulle sue spalle. È il simbolo dei bomber, per i tifosi garanzia di gol a raffica. L’ultimo ad onorarla nel migliore dei modi è stato Gonzalo Higuain, 36 gol in una stagione da record. Un paio di brevi interregni (Verdi e Llorente) prima del virtuale passaggio di consegne a Victor Osimhen. Il pedigree è quello giusto, le spalle larghe. Mister 70 milioni di euro non ha avuto proprio dubbi e ha deciso di indossare la divisa dell’attaccante puro. Ma ora c’è una domanda sospesa sul Napoli che si prepara ad esordire in campionato: domani al Tardini la indosserà dal primo minuto? Già, perchè il dubbio c’è: Osimhen e Mertens sono in ballottaggio nel tridente che Gattuso ha in mente di schierare. L’allenatore non ha ancora sciolto le riserve, nelle prove tattiche degli ultimi giorni ha lasciato aperte tutte le possibilità. Ma una certezza esiste: difficilmente i due attaccanti agiranno insieme dal primo minuto. Il 4- 2- 3- 1 resta una possibilità soprattutto in corso d’opera: fa parte del menu tattico della squadra, ma al Tardini si ripartirà dal 4- 3- 3, un abito che sembra più consono alle caratteristiche di questo Napoli. Si riparte dalle certezze e da un dubbio che diventerà una costante nel corso di questa annata. Mertens rappresenta la continuità, Osimhen è l’esplosione di forza ed entusiasmo, capace di fare la differenza con il suo strappo in velocità. Il tipo di partita sembrerebbe far pendere la bilancia verso il rinforzo di lusso del mercato, ma anche Mertens ha le sue chance. Tra qualche ora il quadro sarà definitivamente più chiaro. Il terzo incomodo è Petagna, che ha caratteristiche completamente diverse".