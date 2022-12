Repubblica - Osimhen uomo-mascherato! Può diventare il volto del 2023, l'onda di Diego lo spinge

La maschera di Victor Osimhen è tra i dodici oggetti scelti dal giornalista Maurizio Crosetti per celebrare il 2022 che sta per finire.

Ultime notizie. Sull'edizione odierna del quotidiano La Repubblica, scrive: "Ormai siamo abituati a considerarlo lo Zorro del campionato, l’Uomo Mascherato di quel memorabile fumettone che si chiama Serie A (a proposito, senza offesa per Messi e per l’Emiro: non vediamo l’ora che ricominci), ma Victor Osimhen potrebbe davvero essere il volto (coperto o scoperto) del 2023. Se il Napoli non avrà perduto il passo e la smania, difficilmente qualcuno potrà essere più forte e più bello. L’onda di Diego ha già spinto Leo, volete che non si ripeta con Victor?".