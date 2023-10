Repubblica - Osimhen non batte più i rigori perché si è sentito preso in giro: il retroscena

Calcio Napoli - Perchè Osimhen non calcia più i rigori? L'attaccante nigeriano anche contro il Real Madrid ha ceduto il pallone a Zielinski non presentandosi dagli undici metri. L'edizione napoletana di Repubblica fa chiarezza su questa scelta da parte di Osimhen.

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica:

"Adesso però bisognerà aspettare la reazione di VO9, che in Coppa ha rinunciato per la terza volta di fila a presentarsi sul dischetto, come aveva già fatto contro Udinese e Lecce. La rabbia per i post ironici del suo club su Tiktok (“Il video con la noce di cocco è palesemente razzista”), gli ha dato manforte l’ex campione Thierry Henry) non è quindi ancora passata all’irascibile numero 9, che si è sentito preso in giro in particolare per il rigore fallito a Bologna e da allora ha deciso di non batterli più".