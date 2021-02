Repubblica - Osimhen ne salta due e torna col Bologna, lunghi i tempi di recupero di tre azzurri: il punto sugli infortunati

Ultime calcio Napoli - Il punto sugli infortuni. Se da un lato Gennaro Gattuso può sorridere per i recuperi di Demme, Ospina e Hysaj, dall'altro deve ancora fare a meno di Osimhen oltre che di Petagna, Manolas e Lozano.

L'edizione odierna napoletana di Repubblica fa il punto sulla situazione infortunati in casa SSC Napoli:

"Nel giro di un paio di settimane, Gattuso spera di contare pure sugli altri assenti. Il primo è naturalmente Victor Osimhen: è fermo a scopo precauzionale dopo il trauma cranico di Bergamo. Salterà il Benevento e il match infrasettimanale di mercoledì contro il Sassuolo. Dovrebbe esserci domenica 7 marzo contro il Bologna, l’ultima squadra a cui aveva segnato a novembre prima dell’infortunio alla spalla rimediato con la nazionale nigeriana. Bisognerà pazientare ancora un po’ per Petagna, Manolas e Lozano: il messicano migliora, ma dovrà attendere metà marzo per fare nuovamente capolino nel tridente. Domani, dunque, l’emergenza in attacco continuerà almeno per quanto riguarda la formazione titolare. Mertens sta meglio rispetto al primo rientro di gennaio, ma non ha ancora i 90’ nelle gambe. Gattuso ne ha apprezzato i progressi, ma potrebbe rinviare il rientro tra i titolari del belga alla sfida del Mapei Stadium contro il Sassuolo".