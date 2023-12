Repubblica - Osimhen ha già la testa alla Coppa d’Africa, è un distacco che mette a nudo la crisi programmatica e di risultati del Napoli

Ultime notizie Napoli - Victor Osimhen ha già la testa alla Coppa d’Africa, come racconta Repubblica.

Osimhen spegne oggi 25 candeline nella sua Nigeria,

“dove è volato a far festa dopo la squalifica e grazie al permesso della società , ricevuto nonostante l’espulsione di Roma. L’ultimo atto dell’anno scudetto non lo riguarda ed è un distacco che mette a nudo la crisi programmatica e di risultati del Napoli, precipitato in pochi mesi dalla sbornia tricolore all’amarezza per l’attuale settimo posto”