Repubblica - Nuovo Bakayoko per il Napoli, spunta un vecchio pallino di Giuntoli

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito al calciomercato del Napoli:

"L’altra lacuna da colmare è un centrocampista fisico al posto di Bakayoko, tornato al Chelsea. Un’opzione forte resta Toma Basic, croato del Bordeaux che ha un prezzo abbordabile ( 10 milioni di euro), anche se il Napoli punta al prestito. Un’altra idea è Morten Thorsby, 25enne norvegese della Sampdoria che Claudio Ranieri ha utilizzato come una sorta di jolly del centrocampo. È tornato d’attualità pure il norvegese Sander Berge. L’esperienza fatta allo Sheffield United non è stata positiva: potrebbe rilanciarsi in azzurro".