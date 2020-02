Repubblica - Nulla di grave per Hysaj, il terzino ci sarà contro il Barcellona

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione sui terzini del Napoli:

"Non è grave l’infortunio di Hysaj: ha evidenziato una distrazione lieve al collaterale mediale del ginocchio destro. Gli esami strumentali hanno escluso lesioni gravi e per il Napoli è una notizia importante considerando l’assenza di Malcuit ( sta recuperando dalla rottura del crociato) e un Ghoulam non al meglio: è stato convocato a Cagliari, ma non gioca da ottobre. Hysaj è prezioso: tornerà a lavorare tra oggi o al massimo domani. Resta in dubbio per la sfida di venerdì col Brescia e dovrebbe farcela contro il Barcellona".