Repubblica - Non basta la carica di Spalletti, Napoli snobba l'Europa League: con il Legia stadio semivuoto

Napoli calcio - La piazza di Napoli snobba l'Europa League? Guardando ai numeri dei biglietti venduti sembrerebbe assolutamente di sì. L'edizione odierna del quotidiano Repubblica entra nel dettaglio di questo argomento evidenziando come la tifoseria abbia quasi scelto di sostenere la squadra in campionato dove si è in testa a punteggio pieno da inizio stagione. Questa sera non ci sarà il pubblico delle grandi occasioni in Europa League.

Napoli-Legia pochi tifosi al Maradona

"Il messaggio di Spalletti non basterà per scaldare i tifosi, visto che la prevendita è scivolata via molto a rilento e sulle tribune del Maradona sono attesi stasera poco più di 10 mila fedelissimi".