Repubblica - Niente premio in caso di vittoria e discorso ferie rimandato: De Laurentiis ritiene che gare come Barcellona diano stimoli a prescindere dalle promesse

Notizie Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "Intanto il presidente ha grandi aspettative per la sfida di Champions League contro il Barcellona, in programma tra appena dieci giorni. C’è in palio la qualificazioni per i quarti di finale e si tratterà di un appuntamento di prestigio pure per Gattuso e i giocatori, che non avranno bisogno di stimoli in più per dare il massimo nella sfida con Messi. De Laurentiis non ha dunque in programma di pattuire alcun premio con i giocatori e ha deciso di rimandare anche il discorso ferie"