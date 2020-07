Repubblica - Niente esperimenti, Gattuso domani schiererà i migliori: staffetta in attacco

L'edizione odierna di Repubblica scrive su Napoli-Milan: "Gattuso vuole ottenere il massimo e non farà esperimenti. Presenterà la migliore formazione possibile. Qualsiasi riferimento al tridente dei piccoletti non è puramente casuale. Toccherà nuovamente a loro. Per il Napoli è ancora una garanzia di affidabilità, almeno per altri 20 giorni, poi Callejòn andrà via e quindi la formula necessariamente cambierà. Ma domani toccherà allo spagnolo: continua la staffetta con Politano ( che non convince) per un posto sulla fascia destra, dove Callejòn è sempre a suo agio. Mertens e Insigne rappresentano le certezze".