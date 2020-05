Repubblica - Napoli, svolti i tamponi a calciatori e tesserati: tutti negativi! Manca solo Karnezis all'appello

Serie A - Secondo l'edizione di oggi di Repubblica, la buona notizia è arrivata nel tardo pomeriggio di ieri dal laboratorio della Federico II, dove i 41 tamponi eseguiti su giocatori, tecnici e altri tesserati del Napoli sono tutti risultati negativi al test del coronavirus. Manca all’appello solo quello del portiere greco Karnezis, che per un problema tecnico sarà "processato" nelle prossime ore. Ma è un primo passo importante e in casa azzurra hanno tirato un giustificato sospiro di sollievo, anche se il responso definitivo arriverà solo dopo l’esito della seconda e ancora più approfondita sessione di esami medici a domicilio, a cui nella lunga giornata di oggi saranno sottoposti Insigne e compagni. Il protocollo sanitario prevede infatti l’esecuzione di un altro tampone di conferma e di due test sierologici, che serviranno per certificare se nei mesi scorsi qualche componente della squadra o dello staff tecnico sia entrato in contatto con il Covid- 19, pur essendo nel frattempo guarito. L’esito degli ulteriori esami sarà comunicato domani sera ed è di conseguenza certo che la ripresa degli allenamenti a Castel Volturno slitterà almeno a sabato, se non ci saranno complicazioni. C’è attesa pure per il confronto di stamattina tra Governo e Figc, in cui sarà fatto il punto sul via libera agli allenamenti collettivi (dal 18 maggio) e sulla possibile ripresa del campionato. Le chance crescono, dopo l’ok dato in Germania alla Bundesliga.