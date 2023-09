Repubblica - Napoli, si avvicina l'ingresso di Natan: ecco quando debutterà

Ultime notizie SSC Napoli - Si avvicina il debutto di Natan, stando alle ultime notizie: dopo la sosta, verrà il suo momento. E a Castel Volturno si spinge sull'acceleratore, col difensore brasiliano arrivato dal Bragantino.

Ne parla l'edizione odierna di Repubblica:

"Quarantotto ore senza calcio, dunque, poi il condottiero azzurro comincerà a pensare alla trasferta di Marassi con il Genoa, una sfida cruciale per derubricare a mero incidente di percorso il ko contro la Lazio. Il gruppo si completerà soltanto la prossima settimana: in questi giorni Garcia ha avuto a disposizione soltanto otto giocatori movimento, tra cui Natan e Mario Rui. Il difensore brasiliano sta intensificando il lavoro per debuttare proprio dopo la sosta, il terzino portoghese si scalda proprio in vista del Genoa. Ci sarà da preparare di fatto il doppio impegno: sabato prossimo il match di Marassi contro il Genoa, poi la trasferta in Portogallo con lo Sporting Braga, appuntamento cruciale perché rappresenta l’esordio in Champions".