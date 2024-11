Repubblica - Napoli pronto a fiondarsi su Chiesa in caso di mancato rinnovo di Kvaratskhelia: la situazione

Il Napoli attende una risposta dall'entourage di Khvicha Kvaratskhelia per quanto riguarda la proposta di rinnovo contrattuale. Le parti stanno discutendo da diverso tempo senza però trovare un accordo. Più che sull'ingaggio, il nodo principale della questione sarebbe la diversità di vedute per quanto riguarda il valore della clausola rescissoria. De Laurentiis non molla la presa su Khvicha, ma è anche inevitabile avere un piano B qualora le trattative per il prolungamento contrattuale naufragassero. Per questo motivo, riporta l'edizione odierna di Repubblica, prende corpo l'idea Federico Chiesa per luglio.

Il Napoli pensa a Chiesa per sostituire Kvaratskhelia

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica per quanto riguarda l'idea Federico Chiesa a luglio per il Napoli:

"Se Milan e Juve sono le grandi che avrebbero bisogno di interventi urgenti, Napoli e Inter possono dirsi soddisfatte di organici rispettivamente adeguati a una e due competizioni (che sono campionato e coppa europea, le altre coppette contano ma non ci costruisci sopra una rosa). Quando pensi di essere a posto è il momento di pensare al futuro: il Napoli non sembra venire a capo del contratto di Kvaratskhelia, e di certo la catastrofe Osimhen gli ha insegnato qualcosa. Fermo a 19 minuti nella sua fin qui frustrante esperienza col Liverpool, Federico Chiesa potrebbe rimpiazzarlo a luglio".