Repubblica - Napoli, negativi al quarto tampone i calciatori. De Laurentiis in persona si sta occupando della sanificazione dell'hotel a Castel Volturno

Serie A - Secondo l'edizione di oggi di Repubblica, niente ritiro. Il Napoli ha ricevuto ieri sera ieri sera, come il resto della serie A, il nuovo protocollo sanitario della Federcalcio. Le nuove disposizioni regolano gli allenamenti collettivi, senza più l’obbligo per i giocatori di andare in ritiro, almeno per il momento. Il club azzurro si prenderà un paio di giorni per organizzare il lavoro della settimana. Intanto l’impazienza di Rino Gattuso e dei giocatori è stata mitigata: tutti rassicurati dall’esito negativo del quarto tampone a cui i giocatori azzurri sono stati sottoposti in dieci giorni. Ci sarebbero i presupposti dal punto di vista sanitario e della sicurezza per alzare i ritmi della preparazione, dopo il rodaggio della scorsa settimana: invece Insigne e compagni saranno di fatto costretti a continuare con gli allenamenti individuali, fino a nuovo ordine. Non c’entra la visita fiscale di sabato da parte degli ispettori federali, visto che nel Training Center di Castel Volturno il rispetto delle regole è sempre stato garantito, in maniera quasi maniacale. De Laurentiis si sta occupando di persona pure della sanificazione dell’hotel che dovrà ospitare gli azzurri, se la settimana prossima scatterà il ritiro.