Repubblica - Napoli: Min-Jae Kim nel mirino di Giuntoli, la risposta del Fenerbahce

Calciomercato Napoli: Min Jae Kim nel mirino di Giuntoli, arriva la risposta del club turco del Fenerbahce per gli azzurri che cerano il colpo in difesa a gennaio. Le ultime da Repubblica.

Il Napoli, però, sta valutando prima altre possibilità e al momento Tuanzebe resta in pole position anche su Min-Jae Kim, centrale del Fenerbahce. Il diesse Giuntoli lo segue da quest’estate, ma la società turca non intende concedere prestiti per i suoi gioielli e ha intenzione di monetizzare subito proprio come accaduto con Szalai, da tempo nel mirino del Napoli, ma adesso operazione complicata per la richiesta del Fenerbahce che vuole 20 milioni di euro.