Repubblica - Napoli mai condizionato dalla ingrata valanga di pressioni esterne! Da fine gennaio fuori dal campo ha regnato il caos

Ultime notizie Napoli - Entra nel vivo il conto alla rovescia per la sfida contro il Verona, che farà calare il sipario sulla stagione più complicata, caotica e folle della storia recente del Napoli, come racconta Repubblica.

“Dalla fine di gennaio in poi è successo di tutto e specialmente fuori dal campo ha regnato il caos: alimentato da giudizi sommari, superficiali e il più delle volte disinformati, a cui la società non ha mai ritenuto di dover mettere la sordina. Ma il naufragio è stato evitato grazie alla strenua resistenza di Gattuso e dei suoi giocatori, che hanno invece avuto sempre le idee chiarissime sulle effettive origini dei loro problemi e non si sono fatti di conseguenza condizionare dalla ingrata valanga di pressioni esterne. Per questo il fortino di Castel Volturno ha retto all’assedio e con la fine dell’emergenza la squadra si è rimessa a volare”