Repubblica - Napoli grande con le piccole, ma nella ripresa ennesimo calo di tensione: malato in ripresa, non guarito

Ultime notizie SSC Napoli - Vittoria per gli azzurri in Hellas Verona-Napoli col 3-1 arrivato grazie al gol di Politano e alla doppietta di Kvaratskhelia. L'edizione odierna di Repubblica Napoli commenta così il successo degli uomini di Rudi Garcia:

"Di nuovo grande contro le piccole, in attesa di confermarsi in futuro anche contro le squadre più forti. Fu vera gloria? Lo dirà il tempo. Ma a Verona contava per il Napoli soprattutto conquistare i tre punti e lasciarsi subito alle spalle la seconda crisi stagionale: doppia missione compiuta grazie alla netta vittoria (3- 1) conquistata ieri allo stadio Bentegodi. Per un’ora gli azzurri sono stati all’altezza dello scudetto che portano sul petto e hanno dominato la partita con una bella rete di Politano e la doppietta di Kvaratskhelia. Poi c’è stato l’ennesimo calo di tensione, pagato solo con il gol di Lazovic grazie a un paio di grandi interventi di Meret. Rudi Garcia in panchina e Aurelio De Laurentiis in tribuna ne hanno preso nota. Il malato dà l’idea di essere in ripresa, non guarito. Era infatti un test soprattutto sullo stato di salute del Napoli, privo degli infortunati Osimhen e Anguissa e alle prese con il rebus di Garcia, salvato da De Laurentiis dopo due settimane in cui la panchina azzurra aveva vacillato. Sulla strada dei campioni le tensioni del Verona, a sua volta in grande difficoltà (appena 2 punti nelle ultime 6 giornate) e chiamato al riscatto dai ventimila tifosi accorsi al Bentegodi".