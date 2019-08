Repubblica: "Napoli, dopo Verdi altre tre cessioni: via Ounas, Hysaj e Tonelli"

Calciomercato Napoli, vicinissimo Lozano ma adesso Giuntoli e De Laurentiis devono vendere. L'edizione odierna del quotidiano La Repubblica si concentra sul mercato in uscita, dedicando un commento all'addio di Simone Verdi, e chiudendo sui prossimi calciatori destinati alla cessione.

NAPOLI: VERDI AL TORINO PER 22 MILIONI

Napoli mercato oggi. Il commento di Repubblica sull'imminente cessione di Verdi al Toro: "Il Napoli ha sbloccato l’acquisto di Hirving Lozano e quindi Simone Verdi può lasciare la maglia azzurra. La sua esperienza partenopea non ha lasciato il segno e probabilmente è stata condizionata dagli infortuni: la distorsione alla caviglia e un problema muscolare hanno rallentato il suo inserimento nel mondo Napoli. Probabilmente è stato condizionato pure dal ruolo (nel 4-4-2 faceva più fatica) ed è finito ai margini delle scelte di Carlo Ancelotti nonostante i 25 milioni pagati al Bologna. La storia è destinata al capolinea. E Verdi si trasferirà al Torino. L’operazione è imbastita da tempo e adesso va soltanto conclusa: il Napoli incasserà circa 22 milioni di euro, probabilmente con la formula del prestito con obbligo di riscatto, la stessa utilizzata dal Parma per acquistare Roberto Inglese. Verdi ha scelto il nuovo progetto con entusiasmo: voleva giocare con maggiore continuità e il Toro gli garantirà un minutaggio alto, al contrario di quanto sarebbe accaduto con il Napoli".

IL NAPOLI DEVE VENDERE HYSAJ, OUNAS E TONELLI

Calciomercato Napoli, in uscita bisogna accelerare le cessioni di Ounas, Hysaj e Tonelli. Il primo rischia di non trovare molto spazio in un reparto affensivo che si preannuncia più che affollato: "Adam Ounas è alla ricerca di maggiore continuità: si è rilanciato dopo una grande Coppa d’Africa con l’Algeria e ha parecchi estimatori. Il Lille si è mosso con anticipo per sostituire Pépé, ma l’ipotesi Cagliari non è da scartare. I rapporti tra il Napoli e la società rossoblù sono ottimi dopo l’affare Rog e quindi l’asse privilegiato potrebbe continuare proprio con Ounas che attende notizie".

Napoli calciomercato, diversa è la situazione di Hysaj. Il terzino del Napoli ha chiesto espressamente di essere ceduto. "Piace alla Roma ma l’alta valutazione del Napoli finora ha frenato l’affare. Se ne riparlerà la prossima settimana".

Stesso discorso per Lorenzo Tonelli: "Non riscattato dalla Sampdoria. Ha svolto tutta la preparazione estiva senza intoppi e cerca una nuova avventura. Il Sassuolo ci ha fatto un pensierino e potrebbe tornare alla carica per regalare un rinforzo difensivo a Roberto De Zerbi".